太古：續受國泰拖累　未能就全年業績作預測

他指出，很難估計太古未來3至6個月的表現，又指國泰在周三(12日)舉行的業績發布會上明言不預期業績有顯著改善，而他亦認為此評估合理，相信國泰仍將處於虧損狀態，而太古的財報將受波及。

太古的海洋服務部門錄得經常性虧損6.31億元，施銘倫評論業務表現令人失望，因為業務原於首季開始逐步恢復，但因為國際油價暴跌及原油需求急降，對於離岸補給業造成顯著打擊，公司正在降低成本減低影響。

集團亦大削中期股息48%。施銘倫指，派息減少主因公司業績表現相當疲弱，今年絕對是不尋常的一年，但公司一向維持派息比率於50%，暫時無意更改派息政策。然而，會否削減全年派息仍言之尚早，將會視乎公司盈利、市況及前景。

問到公司會否出售非核心資產以增加現金流，施銘倫直言過去幾年都有出售非核心資產，對此保留開放態度，只要作價適合都樂見其成，但強調出售資產對公司並非有急切性，資產負債表仍穩健。

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