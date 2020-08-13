營商環境起變化！甲廈空置率續升　金鐘逾8%最高

本地疫情有緩和迹象，但中美關係持續緊張，香港多位官員更在美國制裁名單之列，經濟復甦尚在觀望中，市場觀察營商環境變化令寫字樓需求相應減少。中原(工商舖)統計，7月份港島整體甲廈空置率為7.53%，按月上升約0.36個百分點。

以區域分析的話，在主要五區中，四區甲廈空置率對比6月皆有所提升，幅度約0.27至1.18個百分點不等。當中金鐘區甲廈空置率更高於整體數字，最新按月上升約0.47個百分點，至8.32%，為各區空置最勁。

中原(工商舖)預測，因應經濟前景不明朗，料核心區甲廈空置率短期內會持續上升，但隨着甲廈租金調整幅度日增，相信會吸引部分實力企業回流，改善空置情況。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓指隨着不少指標商廈業主陸續接受現實，個別單位叫價已見明顯下調，相信會陸續吸引實力企業趁低進駐，有助改善大廈樓面丟空情況。

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