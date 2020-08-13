聯想：疫情助業務保持增長　不擔心成美國封殺對象

集團主席楊元慶在電話會議上表示，新冠肺炎疫情改變人們的生活習慣，而在家工作、學習和娛樂的興起，令幾乎每個人都需要電腦設備，這大趨勢有助集團業務在未來數季保持強勁增長。

美國近期封殺中資科技企業在美國業務，被問及會否憂慮聯想海外業務。楊元慶期望兩國能盡快達成共識，尋找解決方法緩和緊張氣氛，並為跨國企業創造更好的經營環境。聯想作為跨國企業，業務多元且遍布全球，一直尊重各地法律和嚴格遵守法規，故不擔心業務受影響。集團無意分拆或出售美國業務，以避免相關風險。

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