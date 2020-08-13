中移︰與廣電合作建5G 效益明年開始顯現
2020年08月13日 17:38
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(中新社圖片)
中國移動(00941)5月中宣布與中國廣電合作建設5G網絡。中移董事長楊杰表示，雙方尚在商討細節，惟預料今年沒有共建網絡的部署，而是明年才開始，屆時業績就會體現到節約資本開支的效果。
他表示，中移與廣電合作的大方向是「網絡+(媒體)內容」；中移方面負責建設和營運，畢竟中移已累積豐富經驗，廣電方向大概是分擔費用，於農村的協同效益或者會更好，因為廣電獨有、原用於電視廣播的700MHz頻段有其獨特優勢(即信號覆蓋範圍比中移持有的2.6及4.9GHz廣闊)。
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