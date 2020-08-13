講股半分鐘：恒指關鍵位25000點

今集《講股半分鐘》由耀才證券研究部副經理譚智樂為我們講股。恒指周四(13日)沒有太大變動，仍企穩25,000點以上。短線而言，若企穩25,000點以上，有機會再上試250天線(約25,800點)。

至於8月隨後走勢方面，他相信，若影響市況的因素沒有太大改變，中美兩國仍維持緊張關係的話，相信仍以區間上落格局為主。

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