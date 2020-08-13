業主趕出貨！貝沙灣3日劈價400萬連租約車位沽

南區貝沙灣收租業主連環出貨。中原高鵬表示，該盤1期6座高層A室，實用面積1,365方呎。單位向為收租物業，連租約以4,100萬港元放盤，原業主睇淡後市，3日劈400萬元，連車位售3,700萬元，略低市價，呎價約27,106元。而同一業主持有同座另一個高層A室，現時都以3,900萬元連租約放售。資料顯示，原業主先後於2004年及2009年期間，分別以1,260萬及1,280萬元購入上述兩個單位。

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