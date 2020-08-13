中金料太古被踢出藍籌 主席施銘倫話...
2020年08月13日 18:07
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恒指公司周五(14日)公布季檢，中金發報告，預料太古(00019)、信和置業(00083)及新世界發展(00017)等或將被踢出藍籌。太古主席施銘倫在網上業績發布會指，不論公司有否被踢出指數，公司已植根香港150年，不會離開香港，對於香港的未來感到樂觀。
公司業務遭到去年的本地社會事件及新冠肺炎夾擊，他指，無可否認香港局勢較為動盪，但公司經營目標考慮較為長遠。公司沒有計劃撤資並離開香港，仍將專注於香港及中國內地。
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