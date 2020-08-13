太古地產：酒店業務令人沮喪 零售未見恢復
2020年08月13日 18:08
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太古地產行政總裁白德利
太古地產(01972)上半年零售物業租金收入按年大跌32.47%，酒店業務收入亦按年跌61.18%。行政總裁白德利在網上發布會指出，公司的零售及酒店業務依賴訪港旅客量的恢復，惟至目前香港零售市道未見恢復的迹象，相信下半年零售不會有較上半年好多少。他又指，下半年要續租的租約數量不多，有信心可以成功續租。另外，公司現時仍有為旗下租戶提供租金減免措施，未透露減幅。
酒店業務方面，他指酒店業務表現相當令人沮喪，相信全個酒店業都一樣，太古地產旗下的酒店入住率過去6個月僅20%。
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