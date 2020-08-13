中國玻璃發盈警
2020年08月13日 18:22
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中國玻璃(03300)發盈利警告，預期截至2020年6月30日止6個月將錄得不少於2.5億元人民幣(下同)的虧損，而2019年同期錄得淨利潤約5,014萬元。
集團錄得半年虧損主要因於2019年同期收益淨額約為1.94億元乃來自搬遷生產廠房的政府補償，而於截至2020年6月30日止6個月則無發生此類事項；及就集團應收帳款及其他應收款確認的減值虧損金額增加至約1.15億元，而2019年同期為400萬元，主要由於爆發新型冠狀病毒影響了集團債務人的償還能力。
除上述影響外，本集團的業務經營持續穩定運行，截至2020年6月30日止6個月的銷量及毛利與2019年同期相比均有所增加。董事會認為，疫情爆發帶來的影響屬暫時性，集團將於2020年下半年把握機遇，實現增長。
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