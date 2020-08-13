集團錄得半年虧損主要因於2019年同期收益淨額約為1.94億元乃來自搬遷生產廠房的政府補償，而於截至2020年6月30日止6個月則無發生此類事項；及就集團應收帳款及其他應收款確認的減值虧損金額增加至約1.15億元，而2019年同期為400萬元，主要由於爆發新型冠狀病毒影響了集團債務人的償還能力。

除上述影響外，本集團的業務經營持續穩定運行，截至2020年6月30日止6個月的銷量及毛利與2019年同期相比均有所增加。董事會認為，疫情爆發帶來的影響屬暫時性，集團將於2020年下半年把握機遇，實現增長。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020