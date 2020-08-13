【旅業蕭條】東瀛遊發盈警
2020年08月13日 18:23
東網電視更多新聞短片
東瀛遊(06882)發盈警，預期截至2020年6月30日止6個月將錄得綜合虧損淨額不少於約6,500萬港元，2019年同期則錄得溢利淨額約690萬元，主因是疫情影響，集團已由今年3月中旬起取消並暫停於不同國家及地區之旅行團及自由行產品的銷售。
有關安排已暫停集團旅遊業務及酒店業務的營運，並對截至2020年6月30日止6個月的收益及其他財務業績造成不利影響。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！