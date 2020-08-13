李氏大藥廠發盈喜
2020年08月13日 18:23
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李氏大藥廠(00950)發盈喜，預計截至6月30日止6個月純利將按年增加約150%，主因是期內《再寧平》®產品特許提早終止時確認的一次性補償收入，以及期內並無錄得大額無形資產減值，而去年同期集團旗下擁有65%權益的子公司中國腫瘤醫療有限公司則產生非經常性虧損約1.08億港元，有關虧損乃因終止用於治療晚期肝癌的Pexa-Vec 3期臨床試驗後的無形資產減值而產生。
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