上置集團發盈警
2020年08月13日 18:23
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上置集團(01207)發盈警，預期截至6月30日止6個月收入及毛利將按年分別減少約76%及35%，主因是集團銷售物業交付面積減少及因新冠疫情影響本集團所持有商業物業客流減少、租戶退租所致。
然而，預期集團於報告期內錄得之未經審核淨虧損及股東應佔虧損將較去年同期顯著減少，未經審核淨虧損預期將在4,500萬至7,500萬元人民幣的範圍內，主要由於集團出售投資的收益及實施一系列降本措施而減少各類費用所致。
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