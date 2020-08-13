然而，預期集團於報告期內錄得之未經審核淨虧損及股東應佔虧損將較去年同期顯著減少，未經審核淨虧損預期將在4,500萬至7,500萬元人民幣的範圍內，主要由於集團出售投資的收益及實施一系列降本措施而減少各類費用所致。

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