證監會對5人展開刑事法律程序　涉操縱正利控股股價

證監會公布，已對5名人士展開刑事法律程序，指他們串謀就正利控股有限公司的股份進行虛假交易。

案件將在原訟法庭由陪審團作審訊，成為首宗這類就《證券及期貨條例》所訂明罪行而在原訟法庭審理的刑事檢控案件。

證監會指稱於2016年3月29日至2016年9月7日期間，5名被告薛伊琪、林穎琪、譚焯衡、孫文及何銘軒，串謀造成正利股份交投活躍的虛假或具誤導性的表象，違反該條例第295及第303條和《刑事罪行條例》第159A條。

薛、林及譚3名被告周四(13日)到東區裁判法院應訊。各人暫時無須答辯，案件押後至2020年9月24日。法院批准上述3名被告各人以10,000元保釋。他們不得離開香港。

證監會亦已根據該條例第213條對該等被告人及牽涉該項涉嫌市場操縱活動的多名本地及海外人士展開法律程序。

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