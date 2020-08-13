OneDegree放寬寵物保險要求　未有「晶片」貓咪可投保

虛擬保險公司OneDegree公布，未有植入晶片的貓咪均可投保「毛價保」計劃，該公司行政總裁李俠恩表示，希望透過放寬投保要求的安排，幫助更多貓咪主人購買寵物保險。

雖然香港現時並無法例規定飼養貓隻時必須植入晶片，OneDegree仍建議主人們為寵物作出此舉，以增加走失後仍能成功尋回的機會。7月份成功投保之「毛價保」計劃較上個月急升85%，OneDegree指，由於寵物保險的關注提升，預期保單數目將維持增長。

現時「毛價保」計劃中，由獸醫診所核實個案，至將賠償發送到投保人銀行戶口的平均時間為1天，而最快的個案只需幾小時完成處理。

同時，OneDegree於即日起至9月10日推出「毛價保」計劃75折，投保時輸入優惠碼可享有關優惠。此外，主人為每隻額外寵物投保可獲6折。

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