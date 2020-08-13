St. George’s Mansions大宅售1.15億　貴絕今年九龍分層標準戶

信和置業田兆源(左)表示，St. George’s Mansions參照第1座15樓A室搭建的示範單位，現正接受預約參觀。

該公司集團聯席董事田兆源表示，項目位處傳統豪宅地段，並由國際級大師設計，推出以來備受家族客及企業家追捧，是次售出的單位客廳闊達10米，並設有面積138方呎廣闊露台。該盤共設175伙，標準單位佔161伙，主打三房及四房大宅，最大面積為2,141方呎。

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