St. George’s Mansions大宅售1.15億 貴絕今年九龍分層標準戶
2020年08月13日 18:34
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信和置業田兆源(左)表示，St. George’s Mansions參照第1座15樓A室搭建的示範單位，現正接受預約參觀。
疫情略為緩和，高價新盤屢錄大額交投。信和置業(00083)旗下何文田加多利山超級豪宅St. George’s Mansions，剛以招標形式售出第1座16樓A樓王單位，成交價1.15億元，料創今年九龍分層標準戶做價新高。以單位實用面積2,140方呎計算，成交呎53,738元。該單位屬項目首宗四房連雙套房大宅成交，單位可加多利山翠綠及洋房群景。
該公司集團聯席董事田兆源表示，項目位處傳統豪宅地段，並由國際級大師設計，推出以來備受家族客及企業家追捧，是次售出的單位客廳闊達10米，並設有面積138方呎廣闊露台。該盤共設175伙，標準單位佔161伙，主打三房及四房大宅，最大面積為2,141方呎。
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