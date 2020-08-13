澳博非執董吳志誠減持3千萬股 套現近3億
2020年08月13日 18:38
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聯交所股權披露顯示，澳博控股(00880)非執行董事吳志誠在周三(8月12日)於場外減持3,000萬股澳博股份，每股平均價9.75港元，套現2.925億元。他的好倉由2.65%降至2.13%。
翻查資料，吳氏於今年6月10日起，由公司的執行董事轉任為非執行董事，並退任營運總裁及授權代表。他目前仍持有約1.2億股澳博，按周四(13日)收市價9.64元計算，市值逾11億元。
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