中美科技戰：阿里巴巴恐成為美國封殺目標
2020年08月13日 18:47
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，美國近期以安全為由，禁止美國公民和企業與中國兩大科企騰訊(00700)及字節跳動進行交易，有分析指出，由於美國已點名要限制阿里巴巴(09988)等中國雲端業在美國處理大量數據和敏感資訊，讓阿里巴巴可能成為下一個遭美國封殺的中國科企，且因阿里巴巴的雲端業務倚賴美國軟體和半導體產品，若遭遇類似騰訊的封殺，恐重創阿里巴巴業務。
關注半導體行業的Hinrich基金會研究員、新加坡國立大學高級研究員Alex Capri指出，目前的地緣政治正經歷歷史性轉變，從美國當局正對中國企業發出更多指控來看，表明美國確實正在科技產業上與中國脫鈎。雖然阿里巴巴不像華為和字節跳動，在西方市場取得巨大成功，但因阿里巴巴已是中國科技巨企之一，因此可能成為下一個被美國針對的企業。
報道指出，阿里巴巴的國際零售和批發收入僅佔公司總收入7%，且其(不分地區的)雲端業務收入也不到公司總收入10%，故美國若制裁阿里巴巴，不會為該公司太來太大傷害。
不過，研究公司Gavekal Dragonomics技術分析師Dan Wang仍表示，阿里巴巴在中國的雲端業務非常龐大，且需要美國的半導體和軟體才能進行相關業務，故若美國對阿里巴巴做出與微信和字節跳動相似的制裁，可能重創阿里巴巴。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！