中美科技戰：阿里巴巴恐成為美國封殺目標

關注半導體行業的Hinrich基金會研究員、新加坡國立大學高級研究員Alex Capri指出，目前的地緣政治正經歷歷史性轉變，從美國當局正對中國企業發出更多指控來看，表明美國確實正在科技產業上與中國脫鈎。雖然阿里巴巴不像華為和字節跳動，在西方市場取得巨大成功，但因阿里巴巴已是中國科技巨企之一，因此可能成為下一個被美國針對的企業。

報道指出，阿里巴巴的國際零售和批發收入僅佔公司總收入7%，且其(不分地區的)雲端業務收入也不到公司總收入10%，故美國若制裁阿里巴巴，不會為該公司太來太大傷害。

不過，研究公司Gavekal Dragonomics技術分析師Dan Wang仍表示，阿里巴巴在中國的雲端業務非常龐大，且需要美國的半導體和軟體才能進行相關業務，故若美國對阿里巴巴做出與微信和字節跳動相似的制裁，可能重創阿里巴巴。

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