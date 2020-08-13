中移︰5G建設不會令資本開支劇增　美「淨網」影響微

中移上半年5G資本開支比原定全年指引還要多，達1,010億元，現將全年指引略為調高至1,050億元，目標是全年添置30萬個5G基站。

業績演示材料亦顯示，中移已升級用5G的客戶，其每月每戶平均收入(ARPU)按年提升5.9%，中移把全年5G上客目標提高至1億戶以上。就5G對ARPU推動作用不高，副總經理簡勤解釋，這是因為現有5G用戶大約60%都是原本是帳單偏高的4G高端客戶，隨着5G手機種類愈來愈多、網絡的擴張和服務的推廣，5G對公司流動業務的貢獻會持續上升。

中移上半年政企(政府機關及企業)市場收入按年增長18.4%至552.04億元，惟6月底時應收帳款卻按年大增46.47%至478.88億元。剛由財務總監升任為首席執行官的董昕表示，應收帳上升確認與中移拓展政企客戶有關，惟政企客與一般個人客的收費模式不同，多是季度付費，個別信譽好的可以一年交一次，強調應收帳變壞帳的風險低。

談及華為晶片供應被美國封殺，楊杰認為，中移一直密切留意事態發展，惟個人認為對手機等終端設備的衝擊，比起對網絡建設的為大，因為現時手機愈來愈追求晶片小型化，惟基站晶片相關要求相對不太高，總有辦法解決。他又認為，華府發動「淨網行動」對中移的衝擊很小。

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