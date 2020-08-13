消費一次過！蘋果公司最快10月推「Apple One」谷收入

財經媒體彭博引述消息人士透露，蘋果公司(Apple Inc.)正在籌備多款服務包，以供消費者每月以更低的價格訂購公司的數碼服務。

消息人士稱，蘋果公司計劃最快於今年10月份，與下一代iPhone手機一道發布這些名為「Apple One」的服務包，其目的是鼓勵消費者訂購更多的蘋果公司服務，從而促進經常性收入。

消息人士又說，服務包括不同級別。基礎級別包括Apple Music和Apple TV+，價格更高的套餐除上述兩項服務外，還包括Apple Arcade遊戲服務。再下一個級別包含Apple News+，隨後則進一步添加了可用於存儲文件和照片的額外iCloud存儲空間。

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