外資續流入！內地7個月吸資5356億人幣　按年微增

中國商務部外國投資管理司司長宗長青周四(13日)表示，今年首7個月累計，中國實際使用外資5,356.5億元人民幣(下同)，按年增長0.5%，扭轉上半年跌勢。單計7月，實際使用外資金額634.7億元，按年升15.8%，連續第4個月實現單月吸收外資正增長。

今年1至7月期間，主要投資來源地保持穩定，來自香港地區、新加坡、英國等實際投入外資金額按年分別增長8.2%、4.6%及48.6%。外資大項目亦持續落實，同時不少跨國公司不斷加大在華投資，加快在華布局。

不過，商務部部長助理任鴻斌表示，下半年內地外貿面臨的形勢更複雜嚴峻，不確定、不穩定的因素增多。主要是疫情在全球仍快速蔓延、海外需求持續疲軟，及國際間貿易限制措施不斷增多。

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