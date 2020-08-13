東驥龐寶林：今年強積金回報率或創新高 股票仍跑出

東驥基金管理回顧今年強積金(MPF)表現，股票基金為收益之冠，7月份平均回報率達4.97%，但年初至今仍錄虧損，回報率為負0.4%；債券及混合基金回報，則分別為1.78%及2.95%。該公司董事總經理龐寶林指，環球貨幣政策寬鬆，各央行向市場注入大量流動性，打工仔今年的MPF回報率有可能創新高。

龐氏提出，美國「放水」後美股快速反彈，惟疫情肆虐下，會傾向增持中港股票基金，亦看好中國股市表現，預計美國總統特朗普為催谷選情，加上美國不顧通脹指標「放水」的情況下，年底道指上望29,000點；標指上升至3,600點，升幅均約10%，預料美匯指數下跌後回升。

外幣投資方面，歐盟就7,500億歐元的抗疫基金達成共識，龐寶林認為，處於弱勢的歐元後市會趨穩或回升，建議買入歐元。而較進取投資者可考慮韓圜，因中美科技博弈升級，不能直接購買對方產品，令南韓科技業從中受惠。

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