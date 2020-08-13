昇捷控股發盈警
2020年08月13日 20:09
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昇捷控股(02340)發盈警，預期截至2020年6月30日止6個月錄得溢利介乎100萬至500萬港元，2019年同期則錄得溢利約2,000萬元，主因是室內裝飾及特殊項目業務的毛利率減少，而該減少由於部分項目工程蒙受重大損失；涉及來自建築項目的已完成工序仍與客戶磋商而產生若干成本；新型冠狀病毒爆發導致的負面影響，其影響若干進行中項目的進度及業內的招標數目所導致。
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