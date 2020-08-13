向世界錢進：港白領避「役」　探路樂活沖繩

日本是港人數一數二的熱門旅遊目的地之一，不過旅遊與定居始終是兩回事。土生土長的香港人Connie由旅行、投資日本樓開始，再到成功獲日本公司聘請取得工作簽證，得以定居沖繩。兩年過去，她欣然沒有揀錯地方。

香港人對日本不會陌生，這裏大部分地方四季分明，風景隨季節變換，令遊人流連忘返。然而，位處日本西南端的沖繩，氣候與日本本島十分不同，冬季不下雪，夏天有海風吹拂，天氣相對舒服宜人。

原先在港從事採購行業的Connie，不時要飛往公司美國總部公幹，但她最初認識沖繩，也是緣於旅行。沖繩與香港地理位置相對接近，與香港時差僅一小時，加上經常天朗氣清、法律制度健全，開始吸引她思考移居日本的可能性：「在香港工作了這麼久，每天營營役役上班、下班，即使周末亦要趕覆電郵。難道一世人就是這樣？我想有選擇的權利。」她想道。

因此，她開始涉足日本物業投資，先在大阪買入一些小單位，出租賺取租金收入。當熟悉日本物業買賣流程後，她有感在日本買樓相對安全，有較完善的法律保障，相比其他海外國家較少被騙或物業「爛尾」的機會。

她知道要移居日本，不是單單投資買樓就能成事，故她同時在當地開設公司，看看在日本可以做甚麼生意，藉以申請經營管理簽證。意想不到，機緣巧合下，她找到一份在沖繩的翻譯工作，於是可直接透過工作簽證移居沖繩。

現時她來了沖繩兩年，對比在香港生活有徹底轉變：「我喜歡沖繩舒適的生活，人也放鬆了不少。如果是住在東京、大阪這些與香港步伐相若的城市，就有違我當初選擇過來的原因，所以我沒有揀錯地方。」

她指初來時基本上不懂日語，幸而不少沖繩人略懂簡單英語，溝通問題不大，加上部分日文漢字也較易理解，令她不算太難適應。再者，沖繩的生活水平較其他日本大城市低，物價不高，應付基本生活足夠有餘。「不過生活與旅遊始終有別，在外國生活就是要放下在香港固有的想法，融入當地文化，結識當地人，可助大家更快適應移居生活。」

港人對日本的醫療和食物質素具有信心。她表示，這裏的醫療設備先進，收費不高。公司為僱員買了醫療保險，看病時大約付三成費用就可，以看耳鼻喉專科為例，只需付約100港元。至於食物質素更不用挑剔，沖繩的水果、肉類均新鮮美味，價錢合理。

更令港人羨慕的是，她指在沖繩生育，在職女性可享一年有薪產假，加上新生嬰兒每月會有數萬日圓(逾2,000港元)津貼，當地的出生率還算可以維持。

工資方面，港人在日本極大機會找不到在香港的同等薪酬，但大家不用擔心，因沖繩消費不高，兼福利不俗，生活質素沒有下降。打工以外，她亦觀察到較多移居港人在沖繩開公司做民宿或潛水相關生意，畢竟這裏旅遊業興旺。

居住方面，在沖繩租一個兩房或三房的中古樓(二手樓)，月租大概8萬日圓(近5,900港元)，一般打工仔也可負擔。而如果是買新樓，一個接近780方呎的兩房單位，售價約3,500萬日圓(約257萬港元)，可謂較香港樓低一截。

雖然日本樓價和租金吸引，但她提醒，外國人要成功租樓或會遇上一點點困難。舉例，租約上要寫上一名保證人，萬一租客欠租，業主可向這名保證人追討租金。

若想投資民宿，Sakura Japan行政總裁張明珠表示，以沖繩一個全新的1,128方呎民宿為例，售價為4,500萬日圓(約330萬港元)，已包括裝修、全屋家具、民宿牌照，以及3,500方呎土地所有權，並可即時營運收租。至於另一個約1,570方呎的民宿，包裝修、牌照和1,763方呎土地所有權，售價為4,100萬日圓(約301萬港元)。

●投資36萬 可申「經營簽證」留日

日本不設投資移民簽證，但有較接近的「經營管理簽證」，外籍人士可透過在日本設立並營運公司，以在日本逗留。直系家屬亦可跟隨陪同，全家享日本的福利待遇，譬如子女讀書、全家醫療等。

Sakura Japan張明珠表示，申請經營管理簽證的法律要求包括投資500萬日圓(約36萬港元)、公司有明確的業務，以及有明確的辦公地點。

達到以上三個要求可拿到最初一年期的經營管理簽證，不過一年後能否續簽，主要看公司經營情況，以及申請人在日本有否違法行為。舉例即使只曾違例泊車，也會令申請人失去續簽資格。

至於經營情況，如果公司本身業務不穩定或欠缺可行性，一開始連簽證也拿不到。即使有些行業第一年獲批，也有機會在第二年被拒續簽。例如投資日本物業並放租，由於委託管理公司後，投資者不需要經營管理，近年這類被拒簽的個案愈來愈多。

因此，張氏建議有意移居日本人士，宜投資一些需要經營管理的房產類型，例如酒店、旅館、民宿、健身室及辦公室等。如果物業有旅館或民宿牌照，更適合用來申請經營管理簽證。

她續指，上述簽證一般以「1+1+3+5」年的形式批出。當公司正常營運五年以上，並且持有三年以上的經營管理簽證，可以申請入籍日本。而當公司正常營運十年以上，並且持有三年以上經營管理簽證，可以申請永久居住。因此，要取得日本永居身份較入籍更為困難。

至於如何能持續經營公司從而延續簽證，她建議在一開始設立公司時，已經要全盤考慮清楚公司的發展方向，並要有足夠的資金儲備。一般情況下，新公司會有兩年左右的起步期，所以簽證前兩年的續簽基本上問題不大。關鍵是在第三年，這時候公司最好達到一年至少500萬至1,000萬日圓(約36萬至72萬港元)的營業額，僱用至少兩名員工，並且要正常納稅，及有合理的營運費用，這樣可大大減低被拒續簽的機會。

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