SOHO中國賣盤黑石集團談判終止
2020年08月13日 20:47
東網電視更多新聞短片
早前有外媒引述消息指，美國私募基金公司黑石集團(Blackstone)擬私有化中國地產開發商SOHO中國(00410)的談判已陷入停滯。SOHO中國今日(13日)公布，收購要約期已經結束，潛在交易所進行的討論已終止，迄今並未致使就潛在交易的條款達成共識。
SOHO中國早於三月稱，正與海外金融投資者洽談，以探討進行戰略合作的可能性。惟及後有外媒報道，疫情爆發導致Soho中國的業務前景難以評估，磋商已不再取得進展，近期債券市場的動盪，也引發了有關融資安排的憂慮。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！