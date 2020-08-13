SOHO中國賣盤黑石集團談判終止

SOHO中國早於三月稱，正與海外金融投資者洽談，以探討進行戰略合作的可能性。惟及後有外媒報道，疫情爆發導致Soho中國的業務前景難以評估，磋商已不再取得進展，近期債券市場的動盪，也引發了有關融資安排的憂慮。

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