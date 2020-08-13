新盤UPDATES：缺乏新項目開售　一手交投略回落

市場缺乏大型樓盤接力開售，近日一手交投量略見回落，但高價物業卻續錄承接，位處傳統豪宅區的項目，更接連出現創新高價大宅成交。

●St. George's Mansions大宅售1.15億 貴絕今年九龍分層標準戶

該公司集團聯席董事田兆源表示，項目位處傳統豪宅地段，並由國際級大師設計，推出以來備受家族客及企業家追捧，是次售出的單位客廳闊達10米，並設有面積138方呎廣闊露台。該盤共設175伙，標準單位佔161伙，主打三房及四房大宅，最大面積為2,141方呎。

●逸瓏灣8連平台特色戶售1258萬元

●維峯‧浚匯樓價逾876萬元單位交易告吹

●峻源低層三房戶售1942萬元

馬鞍山區新盤大宅及特色戶交投暢旺。據一手銷售資訊網資料，中信泰富旗下區內峻源，繼日前連沽3伙特色單位後，剛售出3座3樓A室大單位，實用面積1,185方呎，間隔三房連套房設計，成交價1,942萬元，呎價16,388元。

●15 Western Street一房戶呎售逾2.9萬元

萬科香港發展的西營盤15 Western Street，今天(8月13日)錄得1宗一房單位成交，為8樓B室，實用面積340方呎，成交價為992.5萬元，呎價29,191元。

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