新盤UPDATES：缺乏新項目開售 一手交投略回落
2020年08月13日 20:55
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市場缺乏大型樓盤接力開售，近日一手交投量略見回落，但高價物業卻續錄承接，位處傳統豪宅區的項目，更接連出現創新高價大宅成交。
●St. George's Mansions大宅售1.15億 貴絕今年九龍分層標準戶
疫情略為緩和，高價新盤屢錄大額交投。信和置業 (00083)旗下何文田加多利山超級豪宅St. George’s Mansions，剛以招標形式售出第1座16樓A單位，成交價1.15億元，料創今年九龍分層標準戶做價新高。以單位實用面積2,140方呎計算，成交呎53,738元。該單位屬項目首宗四房連雙套房大宅成交，單位可加多利山翠綠及洋房群景。
該公司集團聯席董事田兆源表示，項目位處傳統豪宅地段，並由國際級大師設計，推出以來備受家族客及企業家追捧，是次售出的單位客廳闊達10米，並設有面積138方呎廣闊露台。該盤共設175伙，標準單位佔161伙，主打三房及四房大宅，最大面積為2,141方呎。
●逸瓏灣8連平台特色戶售1258萬元
一手特色戶成交繼續湧現。據一手銷售資訊網資料，信和置業(00083)位於大埔白石角的逸瓏灣8，剛售出3B座G樓A單位，實用面積664方呎，平台面積361方呎，成交價1,258萬元，呎價18,946元。
●維峯‧浚匯樓價逾876萬元單位交易告吹
據一手銷售資訊網資料，恒基地產(00012)旗下北角維峯・浚匯再錄交易告吹個案。單位為26樓A室，實用面積267方呎，原本於8月5日以逾876.09萬元售出，呎價32,812元，惟已剛列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。
●峻源低層三房戶售1942萬元
馬鞍山區新盤大宅及特色戶交投暢旺。據一手銷售資訊網資料，中信泰富旗下區內峻源，繼日前連沽3伙特色單位後，剛售出3座3樓A室大單位，實用面積1,185方呎，間隔三房連套房設計，成交價1,942萬元，呎價16,388元。
●15 Western Street一房戶呎售逾2.9萬元
萬科香港發展的西營盤15 Western Street，今天(8月13日)錄得1宗一房單位成交，為8樓B室，實用面積340方呎，成交價為992.5萬元，呎價29,191元。
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