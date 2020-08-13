樓價UPDATES：新樓業主「辣招」鬆綁即止賺離場

疫情下樓市氣氛回落，新樓業主額外印花稅期滿後即止賺離場，葵涌豐寓錄首宗SSD「鬆綁」後成交，開放式單位減價25萬港元，以535萬元沽出，約3年升值約15%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河逸濤灣1座高層E室，實用面積約為710方呎，套三房間隔，叫價約36,000元，議價後以33,000元月租獲承租，實用呎租約為46.5元，折合建築呎租約為35元。買家為外區客，鍾情東區及屋苑環境配套，故承租上述單位。

●鰂魚涌太古城富天閣高層C室，實用面積約717方呎，套三房間隔，原業主於8月初以約1,780萬元叫價放盤，近日減價100萬元，至約1,680萬元，獲洽購後再減30萬元，最終以1,650萬元市價易手，實用呎價約23,013元。

●北角宏華閣中層A室，實用面積258方呎，兩房間隔，以538萬元易手，實用呎價20,853元，原業主於2012年8月以360萬元買入，持貨8年帳面獲利178萬元，單位升值49%。

●天后翠巒閣低層B室，實用面積1,517方呎，四房連雙套房間隔，叫價2,750萬元，最終累減320萬元以2,430萬元連車位易手，實用呎價16,018元，去年9月同層面積相同的單位曾以2,800萬元沽出，是次成交價較去年低13%，新買家屬於區內租客，是次入市自用。

●東半山龍華花園2座中層E室，實用面積約694方呎，套三房間隔，改為兩房連套房，今年6月初以1,680萬元放盤，經議價後減價108萬元或約6.4%，新近以1,572萬元成交，實用呎價約22,651元，新買家屬外區客。

●灣仔壹環今年暫錄得7宗買賣，較去年同期約10宗減少約3成，該盤高層B室，實用面積約為320方呎，開放式間隔，以約800萬元獲承接，呎價約25,000元，是次成交價與今年5月份較高樓層的B室售800萬元相若，按照樓層差距推算，是次成交單位亦有約5%至8%漲幅。

●鴨脷洲南灣8座高層D室，實用面積約596方呎，三房間隔，望山景，叫價約1,320萬元放盤，議價後以1,263萬元市價獲承接，實用呎價約21,191元，新買家為外區客，入市作長線收租投資。

●南區華景園2座中層B室，實用面積約1,089方呎，套三房連工人套房間隔，望海景，日前終以65,000元獲承租，實用呎租約59.7元，屋苑現時約有5個放租單位，入場月租由65,000元起。

－－－－－－

九龍區

●將軍澳海翩滙2座高層B室，實用面積約518方呎，兩房間隔，原業主開價880萬元，放盤約1個月後微減20萬元或約2%，以860萬元沽出，實用呎價約16,602元，屋苑現時有約80個單位放售，開放式單位叫價由610萬元起。

●將軍澳居屋寶明苑A座中層12室，實用面積426方呎，兩房一廳間隔，原先開價610萬元，減價22萬元或3.6%，獲區內首置買家於已補價自由市場以588萬元承接，實用呎價13,803元，原業主於2017年購入上述單位，當時連地價作價518萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁轉售，帳面獲利70萬元，期內升值約14%。

●將軍澳新都城1期1座低層B室，實用面積約364方呎，兩房間隔，7月開始放售，原先叫價668萬元，日前以642萬元交吉形式易手，減價26萬元或4%，實用呎價約17,637元。

●啟德龍譽2A座低層D室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望園景，放盤約1個月，原業主開價1,150萬元，經議價後減價150萬元或約13%，最終以1,000萬元沽出，實用呎價約19,268元，原業主於2017年4月以約931.4萬元購入，持貨3年轉手帳面獲利約68.6萬元，物業升值約7%。

●啟德區本月已有約20宗租務成交，包括天寰3座中層L室，開放式間隔，實用面積約272方呎，以約15,000元放租半月，即吸引外區客洽詢，議價後減價約2,300元，以約12,700元租出，實用呎租約46.7元。

●土瓜灣喜築錄本月首宗租務成交，單位為喜築中層B室一房戶，實用面積約327方呎，以約14,500元放租3星期，議價後減價至以14,200元租出，實用呎租約43.4元。

●旺角SKYPARK中低層A2室，一房間隔，實用面積約397方呎，以約18,500元放租1日，即吸引區內客洽詢，議價後減價1,000元，以17,500元租出，實用呎租約44.1元，新租客為為專業人士，且可承接舊租客租期，故以略低於市價租出。

●奧運站柏景灣10座中層H室，實用面積465方呎，兩房間隔，吸引用家承接，成交價1,050萬元，實用呎價約22,581元，原業主於1999年11月斥資約290萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利約760萬，升值逾2.6倍。

－－－－－－

新界區

●葵涌豐寓錄首宗SSD「鬆綁」成交，單位為高層D室，實用面積273方呎，開放式間隔，放盤兩個月，叫價560萬元，減價25萬元，以535萬元沽出，實用呎價19,597元，原業主於2017年8月以466.9萬元一手購入，持貨3年帳面獲利68.1萬元，升幅約15%，新買家為上車客。

●西貢溱喬單號屋，實用面積1,231方呎，三房兩廳間隔，望內園景觀，原先叫價2,500萬元，減價220萬，減幅8.8%，終以2,280萬元沽出，實用呎價18,522元，原業主於2007年10月購入，當時作價2,080萬元，持貨近13年至今沽售，帳面獲利200萬元，單位期內升值近10%。

●馬鞍山新港城J座高層5室，實用面積519方呎，三房間隔，開價890萬元，放盤3星期，減價30萬元或減幅3.4%，獲買家以860萬元承接，實用呎價16,570元。

●馬鞍山銀湖‧天峰3座低層G室，實用面積556方呎，兩房兩廳連儲物室設計，望山景，放盤兩個月，原叫價870萬元，其後減價30萬元，最終獲買家以840萬元承接，實用呎價15,108元。

●馬鞍山迎海．駿岸8座高層E室，實用面積約496方呎，兩房連儲物室間隔，同類單位放盤罕有，叫價約880萬元放盤約1個月，吸引區內首置客洽商承接，雙方議價後終以835萬元成交，實用呎價約16,835元，原業主於2015年9月以約756.5萬元購入，轉手帳面獲利約78.5萬元。

●馬鞍山居屋福安花園2座低層E室，實用面積592方呎，兩房間隔，議價後於已補價自由市場價以727萬元易手，實用呎價12,280元。

●大圍居屋嘉田苑B座低層5室，實用面積504方呎，兩房間隔，日前於已補價自由市場價585萬元易手，實用呎價11,607元。

●大圍名城8月暫錄約10宗租賃成交，包括5座南翼低層B室，實用面積785方呎，套三房間隔，以23,000元租出，實用呎租29.3元。

●沙田第一城2座低層C室，實用面積327方呎，兩房間隔，放盤長達1年，原先叫價565萬元，當時仍有租客租住，其後於8月初交吉，約一星其後速獲買家以550萬元承接，實用呎價16,820元。

●火炭駿景園8月暫錄約2宗成交，其中1座中層F室，實用面積1,373方呎，套三房連工人套房間隔，議價後以1,838萬元成交，實用呎價13,387元，原業主於2016年以1,300萬元買入，持貨約4年帳面獲利538萬元。

●大埔居屋寶雅苑家和閣中層1室，實用面積485方呎，兩房間隔，獲用家於已補價自由市場以588萬元承接，實用呎價12,124元。

●粉嶺牽晴間8座中層E室，實用面積385方呎，兩房間隔，開價約11,500元，議價後以10,500元獲承租，實用呎租27.3元，新租客為同區租客，見近期租金回落，轉租價錢較低單位自住。

●元朗錦綉花園H段3街雙號屋，實用面積848方呎，開價約1,080萬元，議價後減價80萬元，日前以1,000萬元沽出，實用呎價約11,792元，原業主於2012年3月以565萬元買入，持貨約8年帳面獲利約435萬元離場，單位升值約77%。

●元朗新元朗中心1座高層E室，實用面積639方呎，三房兩廁間隔，叫價880萬元，微減2萬元，以878萬元沽出，實用呎價13,740元，原業主於1997年5月以418萬元購入，持貨23年帳面獲利460萬元。

●屯門豐連1座低層C室成交，實用面積343方呎，一房間隔，望遠山景，叫價520萬元，議價10萬元，上車客決定斥資510萬元承接，實用呎價14,869元，原業主於2016年8月以297萬元一手價買入，持貨約4年帳面獲利213萬元。

●屯門啟豐園2座高層G室，實用面積375方呎，兩房一廳間隔，區內客為鄰近家人居住方便照應，加上業主考慮到租客擁良好職業背景，決定累減2,000元，單位終以10,000元租出，實用呎租26.7元。

●屯門居屋兆禧苑A座低層16室，實用面積351方呎，外區客獲減租500元，最終以8,500元即睇即租，實用呎租24.2元，如以現時同類型單位銀行估價約392萬元計，租金回報率2.6厘。

●荃灣海之戀‧愛炫美1座高層A室，實用面積1,138方呎，四房連儲物套房間隔，以37,500元租出，實用呎租約33元，原業主於7月放租，月租叫價40,000元，有見後市不明朗因素多，加上疫情令睇樓活動大減，租賃交投較為平靜，終願減2,500元或6.3%出租單位。

●荃灣灣景花園1座高層G室，實用面積約702方呎，套三房間隔，原先開價900萬元，日前終以839.8萬元沽出，減價60.2萬元或約7%，實用呎價約11,963元。

●馬灣珀麗灣3座中層D室，實用面積約632方呎，三房間隔，換樓客心儀上址享全海景，睇樓後即決定承接，原業主最初開價約880萬元放售，其後因應市況調整至約850萬元，雙方數度議價後，終以820萬元成交，實用呎價約12,975元。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020