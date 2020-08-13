Coach母公司上季虧損少過預期 計劃縮減門市
2020年08月13日 21:12
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(Getty Images圖片)
Coach和Kate Spade母公司Tapestry公布，第4財季(即今年4至6月)扣除部分項目後每股虧損25美仙，虧損幅度遠少過市場預期的57美仙，主要是由於中國業務復甦以及削減開支。期內來自中國市場的銷售已回復增長，反映當地人無法外遊令名貴手袋、服裝和配件的需求上升；不過，儘管網上銷售強勁增長，該公司整體收入仍大跌近53%至7.14億美元，但仍高於市場預期。
Tapestry表示，將透過關閉門市和裁員，以精簡業務架構，渡過難關。
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