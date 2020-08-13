全球經貿戰：傳華為及中興將被排除在印度5G試點

財經媒體彭博報道，印度計劃推出5G網絡之際，華為和中興通訊將被排除在外；先前中印兩國爆發邊境衝突並致人員傷亡，兩國關係跌至40年來的冰點。

據消息人士透露，印度將適用7月23日修訂的投資規定，以國家安全顧慮為由，限制與其接壤的國家參與投標，將其企業拒之門外。

他們表示，印度通信部將重新開始討論Bharti Airtel、Reliance Jio Infocomm和Vodafone Idea等民營公司5G試點審批事宜，先前由於全國實施疫情封禁，討論被推遲。

印度這決定與美國、英國和澳洲的行動相呼應，它們也對這些公司與中國政府的聯繫拉響了警報。美國聯邦通訊委員會則正式宣布華為和中興通訊構成國家安全威脅。

官員指出，5G拍賣程序可能會延續到明年。他們說，在獲得總理辦公室的批准後，預計會在一兩周之內宣布禁令。

印度通訊部和總理辦公室的發言人均未立即回覆採訪請求。

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