新股專輯：傳商湯科技正研究中港上市

財經媒體彭博引述消息人士透露，中國最大的人工智能公司商湯科技正探索在香港和中國大陸兩地上市可能性，上市前融資(pre-IPO)接近15億美元(約117億港元)。

消息人士稱，在啟動IPO之前，這家軟銀集團投資的公司尋求的上市前融資估值大約為85億美元，儘管尚未確定時間表，但據悉商湯傾向於在香港和中國大陸兩地上市。知情人士補充稱，該IPO計劃是初步的，可能會進行調整。

由於新冠疫情導致市場波動，加之美國將商湯列入黑名單限制其獲得重要美國技術，IPO計畫此前面臨阻礙。消息人士稱，由於投資者對打新股的熱情重燃，商湯目前考慮同時在香港和內地市場上市。

中國在多個領域對人臉識別技術和人工智能的快速應用使一批中國企業受益，而商湯是其中的佼佼者。該公司正在與中國127個城市合作，通過攝像頭來分析從交通到居民小區安全性等方面。

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