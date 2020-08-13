美股早段個別發展 道指跌100點
2020年08月13日 21:37
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(Getty Images圖片)
儘管就業數據較預期佳，但美股周三急升後，今日早段個別發展，道指跌100點，至27,876點；標指跌7點，至3,372點；納指升31點，至11,044點。
召車App公司Lyft第2季收入按年急挫61%至3.39億美元，經調整虧損擴大至2.8億美元，儘管該公司維持明年底前錄得經調整盈利的目標，但股價早段挫4%至29.28美元。
思科系統第4財季純利按年增18%至26億美元，扣除部分項目後每股盈利80美仙，多過市場預期，但預料今季收少將跌9%至11%，經調整每股盈利料介乎69美仙至71美仙，均遜於市場預期，股價早段挫10%至43.25美元。
Coach和Kate Spade母公司Tapestry第4財季扣除部分項目後每股虧損25美仙，虧損幅度遠少過市場預期的57美仙，主要是由於中國業務復甦以及削減開支。Tapestry股價早段微跌0.2%至15.56美元。
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