【專家分析】國泰較其他航空公司更難復甦 因為...
2020年08月13日 21:43
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外國傳媒報道，雖然疫情重創航空業，但對於國泰航空(00293)來說，將無可避免需要比較長的時間才能走出疫情，主因是沒有國內或內部航班需求，而現階段國際航空旅行仍非常有限。
旅行及資訊分析公司Cirium一名專家指出，相較於跨國長途飛行，在國內或區域內市場的空中旅行可能得以較快恢復，「服務大規模國內市場的航空公司也許會獲益更多，包括中國、日本、印尼等航空公司」。不過，香港情況並非如此，由於土地面積小，當地民眾不會搭飛機在內部旅行。
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