德意志銀行撤出台灣經紀業務

有外資券商撤台！金融監督管理委員會公布，同意德意志證券亞洲公司台北分公司終止營業。金管會表示，德意志銀行集團(Deutsche Bank)於2019年7月對外發布集團組織重整計劃，將專注於銀行業務，並全面裁撤全球證券交易業務。德意志證券台北分公司目前僅辦理證券及期貨經紀業務，配合集團規劃，申請終止營業，並訂定最後營業日為下周一(8月17日)。

德意志證券台北分公司去年的證券及期貨業務市佔率，分別為0.18%及0.12%，於14家外資證券商中排名第13名。該公司已協助現有客戶轉移至台灣其他同業，該公司終止營業，料對台灣證券期貨業影響尚不重大。

據金管會統計，今年上半年外資券商的經紀業務，較去年同期增加46%，顯示外資證券商在台經營穩定增長；金管會為營造穩健金融市場與金融環境，吸引國際資金赴台投資及進行財富管理，近年來積極開放多元金融商品與投資管道、拓展金融機構業務範疇，以提供優質服務及推動各項重要政策，並持續鼓勵國際金融機構深耕台灣。

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