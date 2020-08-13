【樓市崩潰】洋房呎價高位暴冧逾四成　屋苑租金逾4年最低

新冠肺炎疫情爆發，重創香港經濟，向來樓價硬淨的超級豪宅價格顯著下挫。渣甸山白建時道20號屋地以約8.5億港元登記售出，樓面呎價逾8.2萬元，相比兩年前同類型物業高位，跌價超過四成。新買家為公司客，須支付高達2.55億元辣稅。

土地註冊處資料顯示，上述屋地於上月成交，新買家為RICH INFINITY ENTERPRISES LIMITED，因屬公司登記，故要繳付成交價30%的辣招稅。

根據資料，上址地盤面積約17,094方呎，現時建有一幢樓齡60年的兩層高洋房，實用面積約5,353方呎，並設有車房及面積逾1萬方呎的花園。該地若按地積比0.6倍計算，最高可建樓面約10,256方呎，以此計算呎價逾8.2萬元。消息稱，上址由老牌家族持有。

2018年時，白建時道81號獨立屋以樓面呎價約14.5萬元易手，創渣甸山新高，反映最新成交較兩年前出現大幅折讓。

新界洋房豪宅做價同樣升不起，世紀21奇豐事廖振雄表示，西貢溱喬單號屋，大手減價220萬元，以2,280萬元沽出，呎價18,522元。據了解，原業主持貨近13年，帳面合僅獲利200萬元或9.6%。

豪宅市況呆滯，屋苑式豪宅也連錄劈價及低價個案。九龍站擎天半島也要減價才能打破悶局，中原胡鴻洲透露，屋苑剛錄得本月首宗成交，單位為2座中層F室套三房戶，實用面積1,049方呎，6月以3,500萬元放售，上月下調至3,000萬元，最後減至2,628萬元易手，兩個月累減多達872萬元或25%，呎價25,052元，略低於近期水平。

中原高鵬表示，港島南貝沙灣1期6座高層A室，實用面積1,365方呎，單位向為收租物業，以4,100萬元連租約放盤，業主睇淡後市，短短3日勁劈400萬元，連車位售3,700萬元，略低市價，呎價約27,106元。

該名業主還持有同座另一個高層A室，現以3,900萬元連租約放售。資料顯示，原業主先後於2004年及2009年期間，分別以1,260萬及1,280萬元購入上述兩個單位。

利嘉閣游焯偉亦指，東半山龍華花園2座中層E室，6月初以1,680萬元放盤，經議價後減價108萬元或約6.4%，以1,572萬元成交，呎價22,651元。

【藍籌屋苑繼續跌價】

二手業主看淡後市，劈價出貨令樓價下跌。當中港島藍籌鴨脷洲海怡半島一個相連海景單位，劈價後僅以約2,000萬元售出，低市價約13%。

中原盧鏡豪表示，上述1座中層單位，總實用面積1,260方呎，市場放盤罕有，曾叫價2,500萬元放盤，至本月初原業主沽貨意欲轉趨積極，降價至貼市價2,300萬元，終再減300萬元沽，呎價15,873元。

同屬港島指標鰂魚涌太古城錄減價成交。美聯吳肇基稱，屋苑富天閣高層C室，實用面積約717方呎，本月初放盤，近日已主動降價100萬元，獲洽購後再劈30萬元，以1,650萬元轉手，呎價約23,013元。

鄰近西灣河嘉亨灣亦錄平價成交。該行陳沃麟指，該盤6座中層海景戶，減價52萬元後，獲投資者以1,098萬元承接，呎價21,829元，低市價約4.4%。

此外，部分業主擴大減幅。香港置業馬泰陽指，西南九龍君滙港5座高層兩房戶，近日因應市況主動降價70萬元，外區客隨即帶票洽購，獲再減80萬元，以1,000萬元入市。他認為，撤辣有助吸引更多買家入市，尤其投資客，有助樓市交投。

【第一城月租九千 逾4年新低】

另外，暑假向來是租賃旺季，但受疫情影響，內地學生租客絕迹，拖累大型屋苑租金急插。沙田第一城兩房單位成交月租跌至9,000元，創該盤2016年4月後新低。

中原侯惠良表示，不少內地學生未能來港升學，市場需求大減，沙田第一城租盤紛紛減價。上述40座中層A室，實用面積284方呎，開價約1.15萬元，業主見後市有不少不明朗因素，加上新租客預繳一年租金，終願劈租21.7%，呎租約31.7元。

粉嶺租盤都受影響，該行陳夑佳指出，區內牽晴間8座中層E室，實用面積385方呎，減1,000元後，以每月1.05萬元租出。新租客為同區租客，因單位租金較原租住的地方為低而轉租，呎租約27.3元。

屯門減租幅度亦明顯，祥益黃慶德透露，啟豐園2座高層G室，實用面積375方呎，叫租調低2,000元後，終以1萬元獲區內客租用，減幅近17%，呎租26.7元。

此外，入伙盤增加，市場租盤量持續向上，令各區租金受壓。中原林恩信表示，荃灣海之戀‧愛炫美1座高層A室四房戶減租2,500元，以3.75萬元租出，呎租33元。香港置業楊錦河亦稱，啟德天寰3座中層L室開放式戶，實用面積272方呎，減約2,300元，至每月約1.27萬元。

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