中美科技戰：10多家美企呼籲別限制WeChat

外國傳媒報道，有10幾家美國大型企業，在周二(11日)共同透過電話向白宮官員表示，美國封殺WeChat(海外版微信)業務，恐打擊美企在中國市場的競爭力。

上述10幾家企業包括英特爾、UPS、高盛、蘋果公司、沃爾瑪(Walmart)、福特(Ford)、迪士尼(Disney)、摩根士丹利、大都會人壽(MetLife)、寶潔(Procter & Gamble)、默克(Merck)等。

其中，中國市場對蘋果公司而言價值達440億美元(約3,432億港元)，在美國WeChat禁令的威脅下，蘋果公司在華業務恐受重創。天風證券分析師郭明錤也稱，若蘋果公司下架WeChat，iPhone出貨量恐大減25至30%，而AirPods、iPad、Apple Watch、Mac等產品的出貨量也將下調15至25%。

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