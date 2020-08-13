東建國際配股籌近3億元

每股認購價，較周四收市價0.61元，存有約6.56%溢價。所得約2.86億元，淨額約2.85億元，將用於償還貸款、發展葡萄酒買賣業務、推出的新基金的種子投資、中，以及營運基金。

完成後，認購人JZ Investment Fund L.P.將持有29.34%股權。現有股東東方證券旗下的金權集團持股由29.63%，攤薄至20.94%；建銀國際旗下的展望控股由19.48%股權，降至14.06%。

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