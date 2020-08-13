【全球攬炒】嘉士伯第二季淨利潤下滑7%

外國傳媒報道，丹麥啤酒釀造商嘉士伯(Carlsberg)公布，第二季淨利潤下滑7.3%至29億克朗(約35億港元)，主因是上季全球所有市場或多或少受疫情影響，西歐和東歐的業績出現小幅下滑，亞洲市場則繼續穩健增長。期內收入下降14.6%，總銷量則減少7.8%。

該公司行政總裁Cees 't Hart說：「我們了解到現在面臨新的市場環境，包括消費者偏好改變和飲酒量減少，因此我們正採取相應措施調整業務。為緩和啤酒和混酒銷量下滑的衝擊，我們已把更多注意力放在成本、現金部位和流動性。」

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020