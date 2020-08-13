REF HOLDINGS發盈警
2020年08月13日 22:35
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REF HOLDINGS(01631)公布，預期集團於截至2020年6月30日止6個月期間錄得的收益較截至2019年同期減少約15%至20%；以及預期於錄得的除稅後純利減少約40%至50%。主要歸因於自首次公開發售項目產生之收益減少，尤其是爆發新型冠狀病毒後，原因是公司成功上巿之首次公開發售項目數目較先前期間有所減少；手頭上現有首次公開發售項目延期或取消；及預期集團之財務投資錄得按巿值計價公平值虧損。
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