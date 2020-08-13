貝殼找房招股價20美元 集資約24億美元
2020年08月13日 23:03
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中國房地產交易和服務平台貝殼找房(美股：BEKE)將於周四(13日)掛牌，招股價定價為每股20美元，是次發行1.06億美國存托股份，集資約24.4億美元，市值約233億美元。
是次在美國上市的主承銷商包括高盛、摩根士丹利及華興資本(01911)。
2019年貝殼找房平台成交總額(GTV)達2.13萬億元，按通計，為中國最大的房產交易和服務平台。
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