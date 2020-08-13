貝殼找房招股價20美元　集資約24億美元

中國房地產交易和服務平台貝殼找房(美股：BEKE)將於周四(13日)掛牌，招股價定價為每股20美元，是次發行1.06億美國存托股份，集資約24.4億美元，市值約233億美元。

2019年貝殼找房平台成交總額(GTV)達2.13萬億元，按通計，為中國最大的房產交易和服務平台。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020