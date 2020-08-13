【財經評論】美國狂妄陷末路　金融核爆禍全球

今年以來，美國政府防疫不力是不爭事實，狂人總統特朗普為了連任，將所有罪名推給中國！惟事實是，美國經濟本已千瘡百孔，聯儲局長期放水造成世紀資產泡沫，特朗普上任後未有正視問題，反而「逆經濟周期」大搞減稅，令政府財政加速惡化，一場瘟疫足以敗露危機。如今聯儲局放水已無回頭路，特朗普也惟有靠挑起中美之爭作背水一戰，一場金融核爆似乎無可避免，勢將打殘全球經濟。

截至今年6月，美國本財年的預算赤字已達3.7萬億美元，令聯邦政府年度赤字佔國內生產總值的比例達到二戰以來最高，而且尚未計及第二輪救市開支。再看第二季，美國GDP按季創下70年以來最大跌幅，申領失業救濟人數逼近1,700萬人，致使次季消費者支出按季創史上最大跌幅。

這些數字足以說明如今美國無論是小企業乃至州市政府，皆陷水深火熱。偏偏美國資本市場愈升愈有，標指預測市盈率已逼近2000年科網狂潮時高位，資產價格無法反映民生疾苦，貧富懸殊正走向極端。

本來，美國擁有鑄幣權，可以延續○九年金融海嘯以來聯儲局狂印銀紙一途來解困，問題是美國利率如今已近乎零，天量的發債額令美國十年期國債實質孳息率創新低，意味銀紙愈來愈不值錢，有利金價。誠然，美元近月弱勢，反映美國政府不斷透支美元信用度正帶來惡果，難怪年屆90的國際金融大鱷索羅斯亦直斥，聯儲局不斷放水助長資產泡沫，而像特朗普這個「騙子」當上總統，令市場陷於第二次世界大戰以來最嚴峻的危機，其言非虛！

挾着全球第一大經濟體和美元霸權，美國政府正試圖以保護主義來牟取「獨贏」，緩解內部困局，可當地經濟停滯不前，不可能要全球跟着呆坐，於是中國崛起就成為「眼中釘」，同時能滿足特朗普轉移劣政視線的政治目的。不過，諉過於人的後果只會令經濟更難有起色，相信在不久將來，美國人會發現主動挑起的貿易、科技和金融戰，是嚴重損害美國企業在世界的利益，亦正在敗壞美元信用，加速全球「去美元化」趨勢，變相自毀長城。問題是，長年的美元霸權令其影響無處不在，一旦崩圍，股災、債災疊加貨幣危機形成「完美風暴」，全球金融核爆絕非誇張！

年內金價連番破頂、虛擬貨幣復活、全球速研官方數碼貨幣，皆非偶然。刻下無論是個人、企業、抑或經濟體，能做的是積穀防饑，謀定後備方案，祈能盡量減少傷害！

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020