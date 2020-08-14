特朗普：香港在中國控制下永不會成功

美國政府上月撤銷香港的特殊待遇地位，總統特朗普周四（13日）受訪時形容，香港在中國控制下「永不會成功」。

特朗普接受霍士財經頻道訪問時提到，若香港是由中國而非數千名天才管理，那麼香港永不會成功；又稱在中國的管治下，「香港市場將見鬼去」，聲言將無人在香港做生意。對於終止香港的特殊待遇地位，他指這意味香港將失去吸引商界及作為世界主要金融中心的能力，並說美國過去投入大量資金令香港自由，但隨着中國趨向積極控制香港，所以他收回一切。

特朗普最後提到，自從新冠肺炎疫情爆發後，已對中國的心態改變。他上月簽署《香港自治法案》，並簽署行政命令終止對香港的特殊待遇地位。美國政府周二（11日）更新指引，要求在香港生產並出口美國的貨品，標示為「中國製造」。

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