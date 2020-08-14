銀娛中期蝕逾28億　博彩收益跌80%

主席呂志和在業績報告內展望，由於正處於收入低迷的時期，銀娛把焦點由開源轉為節流。根據業績公告，上半年公司淨收益按年顯著下跌76%至62.23億元；經調整EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)由去年上半年的盈利83.15億元，大幅下跌至今年上半年虧損10.87億元。

上半年公司博彩收益按年下跌約80%至60.06億元。其中，貴賓廳博彩收益總額按年下跌81%至27.9億元，中場博彩收益總額按年下跌80%至29.53億元。

至於截至6月底止的第2季度，集團淨收益為11.53億元，按年和按季分別下跌91%和77%；同期經調整EBITDA亦按年盈轉虧，錄得13.7億元虧損，而去年同期和今年第1季度分別錄盈利43.32億和2.83億元。另外，集團於澳門路氹的澳門銀河、星際酒店、澳門百老匯第2季度酒店平均入住率分別僅4%、4%、9%。

副主席呂耀東在業績記者會上透露，集團目前「燒錢」(營運成本)速度由第1季每日平均340萬美元，降至第2季的250萬美元。雖然內地政府日前公布會逐步恢復對澳門個人遊和旅行團的簽注，但他指目前要評估有關影響仍言之尚早。他盼望市況改善，員工能夠盡快全面恢復上班，不用放無薪假。

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