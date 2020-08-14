【名家筆陣】施羅德：支付服務商「疫」市擴充

新冠肺炎疫情已從多方面改變了人們的生活，並進一步加快社會轉變。由於不少交易可透過網上、手機應用程式及銀行卡完成，不少人或會發現已沒有必要使用現金。隨着以卡類和電子方式進行支付的人口比例不斷增加，這種趨勢將會繼續增強，從而為投資者帶來投資機遇。

在疫情期間，使用現金交易有可能傳播病毒，故成為人們轉向其他支付方式的重要原因之一。現金交易涉及與他人的密切接觸，而且通常都有找贖。以卡類支付則可避免問題，因而成為顧客偏好的支付模式。

受同樣的原因影響，商戶在疫情中已變得更樂意接受卡類支付。雖然商戶須為卡類交易支付手續費，但費用持續下降，與處理現金的成本和不便相比亦較划算。交易方便是顧客放棄使用現金的主要原因，而隨着科技進步，在晶片密碼技術面世後，以手機和銀行卡為載體的感應式支付亦緊隨其後面世。

另外，推出感應式交通卡亦能加快卡類支付發展，因為這些卡種讓人們習慣不再使用現金，再轉向使用感應式信用卡。

過去幾年，支付行業中已有營運商透過私募股權的方式，從銀行累積資產，繼而轉向獨立營運，當中更有部分成功上市。這些企業之間的併購活動已開始逐步出現，預料這種趨勢將會持續。由於支付供應商有望在一段較長的時間維持高增長，因此具備相當的投資吸引力。正當金融業的其他領域，特別是銀行業，為應對持續低息環境及疫情的負面影響而苦惱時，卡類或電子支付持續增長，疫情更為其帶來進一步的利好因素。當然，即使行業整體具吸引力，投資者亦須謹慎地對每隻股票進行評估。

從社會角度來看，非現金支付無疑讓追蹤交易變得更易。然而，減少使用現金有可能會帶來金融包容性的問題。當中，沒有銀行帳戶的人士或會覺得被排擠。此外，不少喜歡提取現金的人士或會發現，提款將變得愈來愈難。隨着現金需求下降，銀行有可能不再願意繼續維持成本高昂的自動櫃員機網絡。由於長者接受以卡類進行支付的可能性相對較低，這項轉變對他們的影響最為明顯。

由此可見，現金應該不似會被完全取代，然而，疫情正鼓勵人們以非現金支付進行日常交易。儘管這個行業在短期內仍將面臨一些挑戰，但在權衡對社會的裨益後，我們相信這種趨勢將會不斷加快。

施羅德投資管理(香港)有限公司

歐洲股票分析師Roger Doig

泛歐洲股票研究主管Harry Jack

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