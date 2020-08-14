華置盈利跌7%　物業投資堪憂

華置解釋，盈利下跌主要由於通過損益以反映公平值的投資及財資產品，轉為虧損2.7億元，去年同期為盈利12.08億元，加上租金收入淨額減少等。

期內，公司收入2.22億元，按年減少17.48%。租金收入總額約2.11億元，按年跌19.21%，當中零售租金收入減少6%至3,600萬元，非零售租金收入減少21.5%至1.75億元。租金收入下降主要由於英國投資物業之一位主要租戶於期內退回租賃。

除物業收入表現倒退外，證券投資及財資產品確認的收入按年跌7.21%至10.62億元。當中，通過損益以反映公平值的投資及財資產品按年盈轉虧，蝕2.7億元。

期內，出售債券的變現亦由去年收益7,710萬元，轉為虧損3.6億元，主要包括中國房地產行業的債券之已變現虧損逾5,920萬元，及海外金融機構行業的債券之已變現虧損逾2.56億元，更錄得結構性產品的已變現虧損120萬元。

另外，公司錄得未變現虧損2.44億元，去年同期則錄未變現收益8.1億元，錄得虧損主因是債券的公平值變動，債券之公平值變動的未變現虧損2.44億元乃來自24隻債券。至於債券之利息收入為3.48億元，按年減少0.59%。

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