【中環Hot Talk】大健：大行美籍高層多得華府唔少

很多非金融業的人以為「在家工作」等於唔使做，如果當真如此，你為何還看到大行繼續出報告、基金繼續入市，以及股市照開？相信這個星期行家們又要忙多一件事，就是要收拾美國頒布新一輪制裁行動所帶來的手尾。

被美國制裁當然唔係講笑，無論是個人還是公司，被制裁後會失去了很多便利、資產、商機，甚至後路。對於金融機構來說，尤其在港經營的美資，又或在美國有生意的銀行或金融機構，當然要小心謹慎地研究新一輪制裁的影響，以免如同當年本港兩家國際性銀行般被美國政府重罰。

不過，筆者以前也沒有想過，美國制裁其他國家、公司或個人，原來對美國人來說也絕不好過。最近收到公司合規部發給全體同事的電郵，講解新一輪美國制裁措施，更重要是提醒持有美國綠卡的同事，若果在公司的職能是主導交易和決策，同樣需要履行責任遵守制裁。

有見及此，自己首先想到的是，制裁措施又會否影響美國人在香港的就業機會？至少投行或金融業內的主管職位或許會盡量不選美國人吧？因為美國人作為主管受限制而不能作出決策，那還算是主管嗎？

大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人

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