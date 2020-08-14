國泰拖累太古轉蝕77億
2020年08月14日 00:18
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太古施銘倫（中）表示，未能為集團下半年業績表現作預測。左為白德利，右為太古財務董事劉美璇。
受國泰航空(00293)中期勁蝕近100億元拖累，太古公司(00019)於截至今年6月底止半年也錄得虧損77.37億元，按年由盈轉虧；即使扣除投資物業價值變動，基本虧損仍高達54.85億元。太古主席施銘倫表示，難言航空需求何時恢復，未能為太古下半年業績表現作預測。
太古指，新冠肺炎疫情對旗下多項業務造成不利影響，當中以國泰航空尤甚，集團應佔國泰航空集團虧損逾44億元。施銘倫指，國泰管理層日前已明言下半年難有顯著改善，他認為是合理評估，預期國泰航空或續處於虧損狀態。
至於海洋服務部門則錄應佔虧損49.67億元，扣除減值支出仍錄經常性虧損6.31億元。施銘倫指，業務原於首季逐步恢復，但因國際油價暴跌及需求急降，顯著打擊該業務，料有關需求仍續減弱，正節省成本以降低影響。
太古大削中期股息48%，施銘倫解釋，這是因為公司業績表現疲弱所致，屬例外且不尋常的一年，但現在預測會否削減末期派息是言之尚早。公司一向維持派息比率約50%，暫無意更改派息政策。
該公司旗下太古地產(01972)亦公布，今年上半年純利按年暴瀉88.53%至10.29億元，中期息為每股0.3元。期內，收入按年下滑12.76%至65.51億元，其中來自投資物業的租金收入按年跌3.86%至61.01億元，酒店分部收入按年急挫61.18%至2.74億元。而直接導致太地純利大跌的原因，乃超過26億元的投資物業公平值虧損，不同於去年同期錄逾38億元相關收益。
太地行政總裁白德利直言，零售及酒店業務表現取決於訪港旅客量的恢復，惟本港零售市道仍未見復甦迹象，料下半年市道不會較上半年好多少。另現時仍有為租戶提供租金減免，未透露減幅。他又指，酒店業務表現慘淡，旗下香港酒店過去6個月的入住率僅約20%。
另外，恒生指數公司周五(14日)會公布恒生指數季度檢討結果，內地券商中金發表報告，預料現時於恒指權重近乎「包尾」的太古公司有被踢出藍籌之虞。施銘倫指，不論是否被納入恒指成分股，太古公司也不會離開香港，對香港未來樂觀。面對香港動盪局勢，公司也無意撤資。
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