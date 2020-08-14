東方日報B1：「巴菲特指標」預示大冧市　索羅斯：二戰後最危

環球股市無懼疫情，自3月底低位持續反彈，反映世界股市整體表現的MSCI所有國家世界指數周三再升1.23%，收復今年以來所有失地。不過，2001年被「股神」巴菲特譽為「可能是衡量特定時間股市估值的最佳指標」顯示，全球股市正響起「沽貨」警號。國際炒家索羅斯更在90歲生日時警告，市場正處於二次世界大戰以來最嚴峻的危機，暫時會避免入市。

上述指標被投資界稱為「巴菲特指標」，計算方式是將美股市值總和除以美國國內生產總值(GDP)，當比率少於50%代表股市被嚴重低估，介乎於70至80%之間代表應投入股市，高於100%則是時候減少風險。

德國《世界報》市場分析員Holger Zschaepitz將「巴菲特指標」套用到全球股市，發現全球股市市值相對於全球GDP的比率，自2018年以來首度高於100%，而且已突破三十個月高位。回顧過去二十年，全球股市三度於「巴菲特指標」破百後大冧，分別是2000年、2008年，以及2018年，可見準確度甚高，反映目前恐重蹈覆轍，而且跌幅非同小可。

事實上，雖然疫情令世界經濟史詩式崩潰，但全球股市反而火箭式上漲，當中，日本股市幾乎重返疫前水平，與垂死的經濟截然不同；美股標指周三盤中更曾突破二月份的收市紀錄高位。回看標指今次從高峰滑落至谷底再重上高峰僅花了175天，復甦之快前所未見，反觀之前十二次周期，股市跌最少20%後的復甦時間平均需時四年。相比3月低位，標指迄今累飆近50%，逾40隻成分股股價翻一倍。

對此，索羅斯周三接受外媒訪問時警告，市場正困於聯儲局放水所催生的泡沫，他本人已不再參與其中，認為市場對更多財政刺激政策的預期，以及對總統特朗普將於11月前宣布有疫苗推出的期望，支撐了當前的市場漲勢。

他形容特朗普是騙子，批評其從內部破壞民主，但相信特朗普現象只是短暫性質，並有望於11月結束，但警告大選前仍非常危險，因特朗普將用盡方法爭取連任。

投資大師、私募基金黑石旗下顧問公司副主席韋恩亦指，美股已「充分定價」，籲投資者買黃金，以對沖美元進一步貶值的風險。他稱，美股自3月以來的反彈浪由科技和增長股主導，部分估值已反映未來兩年的盈利。韋恩又指，美國經濟距離全面復甦仍遙遠，隨着美國財赤佔GDP比率擴至20%，以及聯儲局資產負債表規模由7萬億擴至9萬億美元，美元可能繼續疲弱，買金是保護自己的方法之一。

美股周四早段個別發展，道指跌123點，至27,853點；標指跌10點，至3,369點；納指升82點，至11,094點。有傳蘋果公司(Apple Inc.)準備推出多款名為「Apple One」的捆綁式訂閱服務選項，供消費者以更低價格訂購，另有指該公司今年第二度發債，乘當前融資成本低之利集資，股價早段升1.87%至460.48美元。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少22.8萬人，至96.3萬人，是疫情期間首次少過100萬人，亦少過市場預期的110萬人；前周止持續申領人數減少60.4萬人，至1,548.6萬人，亦少過市場預期的1,580萬人。

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