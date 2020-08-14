歐股收市受壓 嘉士伯急挫逾半成
2020年08月14日 01:00
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歐洲股市收市受壓，英國富時100指數收報6,185點，跌94點或1.5%；法國CAC指數收報5,042點，跌30點或0.61%；德國DAX指數收報12,993點，跌64點或0.5%。
德國鋼鐵公司Thyssenkrupp上季虧損6.79億歐元，公司預期已經看到業務趨穩的迹象。Thyssenkrupp股價全日急跌16.31%。
荷蘭保險公司Aegon股價全日跌15.32%，該公司此前公司今年上半年盈利跌67%。
丹麥啤酒製造商嘉士伯（Carlsberg）預期今年盈利按年跌10%至15%，主要由於歐洲和中國在應對疫情方面實施限制措施，影響了該公司銷售表現。嘉士伯股價全日跌5.79%。
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