阿里巴巴新公司取名「京西」　惹人聯想

內地媒體報道，電商平台阿里巴巴於8月6日註冊了一家名為阿里巴巴京西信息科技有限公司(以下簡稱：京西公司)的新公司，註冊資本5億元人民幣。

該公司由阿里巴巴(中國)有限公司100%持股，經營範圍包含信息技術技術開發、技術服務、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電子元器件、電子產品、信息安全設備、計算機軟硬體及輔助、網路設備、計算機及辦公設備、製冷空調設備、電子專用設備、軟體的銷售、維修等。

「京西」這一註冊名字以及經營範圍，讓人不禁聯想到阿里的競爭對手京東。成立於2007年的北京京東世紀貿易有限公司的經營範圍也包含機械設備、家用電器、電子元器件、五金交電、電子產品、文化用品、照相器材、計算機、軟體及輔助設備等產品的批發、佣金代理(拍賣除外)、零售、進出口及代理進出口業務。

對此，阿里雲計算於8月13日在官方微博回應指，「是我開的公司，搞高科技數據中心和新基建的，因為註冊地在北京西邊的張家口，所以叫『京西』。」

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