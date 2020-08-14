特朗普：倘拜登勝出大選　美國經濟恐陷蕭條

美國總統特朗普周四(13日)接受外國媒體訪問時表示，倘若民主黨出戰的前副總統拜登在11月贏得總統大選，將引發美股暴跌，而且經濟也會陷入蕭條。

特朗普說，根據拜登稅務政見的推測，他相信「如果拜登選上，市場會崩盤... (拜登)將會加稅直到美國陷入1929年那樣的經濟蕭條。」他又批評，拜登的稅務計劃將扼殺美國經濟復甦，直言加徵重稅的做法不會行得通。

另一方面，特朗普在訪問中暢談他調降資本利得稅的計劃，宣稱此舉將能創造更多的工作機會。

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