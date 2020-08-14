特朗普：倘拜登勝出大選 美國經濟恐陷蕭條
2020年08月14日 03:15
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
美國總統特朗普周四(13日)接受外國媒體訪問時表示，倘若民主黨出戰的前副總統拜登在11月贏得總統大選，將引發美股暴跌，而且經濟也會陷入蕭條。
特朗普說，根據拜登稅務政見的推測，他相信「如果拜登選上，市場會崩盤... (拜登)將會加稅直到美國陷入1929年那樣的經濟蕭條。」他又批評，拜登的稅務計劃將扼殺美國經濟復甦，直言加徵重稅的做法不會行得通。
另一方面，特朗普在訪問中暢談他調降資本利得稅的計劃，宣稱此舉將能創造更多的工作機會。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼: 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！