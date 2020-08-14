美股收市：道指跌80點　Lyft急挫逾5%

美國股市周四(13日)窄幅上落，3大指數收市個別發展。道指收報27,896點，跌80點或0.29%；標指收報3,373點，跌6點或0.2%；納指收報11,042點，升30點或0.27%。

美國新冠肺炎病例增速放緩以及大公司的業績好於預期，推動周三(12日)美股收高，標指短暫突破2月19日創造的歷史最高收市紀錄3,386點。儘管疫情打擊企業盈利，但數據顯示，超出業績預期的公司所佔百分比實際上即將達到84%的歷史新高。

另方面，美國民主黨籍國會眾議院議長佩洛西稱，拒絕了財政部長姆紐欽的重啟談判提議，近期達成協議的前景似乎渺茫。姆紐欽暗示，儘管民主黨議員呼籲至少提供2萬億美元的援助，但白宮不會讓步，仍將堅持參議院共和黨提出的1萬億美元計劃。

個股方面，召車App公司Lyft第2季收入按年急挫61%至3.39億美元，經調整虧損擴大至2.8億美元，儘管該公司維持明年底前錄得經調整盈利的目標，但股價全日下挫5.37%，收報28.88美元。

思科系統第4財季純利按年增18%至26億美元，扣除部分項目後每股盈利80美仙，多過市場預期，但預料今季收少將跌9%至11%，經調整每股盈利料介乎69美仙至71美仙，均遜於市場預期，股價收市急跌11.19%。

Coach和Kate Spade母公司Tapestry第4財季扣除部分項目後每股虧損25美仙，虧損幅度遠少過市場預期的57美仙，主要是由於中國業務復甦以及削減開支。Tapestry股價收報15.43美元，跌1.09%。

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